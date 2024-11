Italia-Usa: evento Issnaf, assegnati i premi ai ricercatori

Annunciati all'ambasciata italiana a Washington i vincitori del Lifetime Achievement Award 2024 e dei Young Investigator Awards 2024, durante l'evento annuale Issnaf, la fondazione che riunisce migliaia di scienziati, accademici e tecnologi italiani attivi in laboratori, università e centri di ricerca e innovazione in Nord America.

Ad aggiudicarsi il premio 'alla carriera' nel 2024 e' stato il Prof. Riccardo Dalla Favera per le sue scoperte fondamentali nella caratterizzazione dei fattori genetici dei linfomi umani a cellule B e per aver scoperto nuove strade per la prevenzione e il trattamento del cancro. Il programma di ricerca del Prof.

Dalla Favera utilizza approcci genomici funzionali e strutturali per identificare quali sono le specifiche lesioni genetiche che portano alla trasformazione dei linfociti B. Queste informazioni vengono poi convalidate in vari modelli sperimentali, consentendo la sperimentazione preclinica di nuove terapie. La sua ricerca è stata sfruttata ampiamente dal punto di vista clinico per diagnosticare e trovare nuove strategie terapeutiche per molte neoplasie ematologiche.

Sono sei le categorie nell'edizione 2024: Embassy of Italy Award per i ricercatori che lavorano su temi legati a tutti gli aspetti dell'intelligenza artificiale; Paola Campese Award per la ricerca sulle neoplasie ematologiche; Franco Strazzabosco Award per ricerca sull'energia sostenibile, Mario Gerla Award per la ricerca nelle scienze informatiche, RnB4Culture Award per l'innovazione negli studi sulla cultura italiana e INFN Bruno Touschek Award per la ricerca nella fisica fondamentale. Gli Award Chairs e membri del Consiglio Scientifico ISSNAF, sono i professori: Filippo Menczer (Indiana University), per l'Embassy of Italy Award; Alessandra Ferrajoli (University of Texas at Houston), per il Paola Campese Award; Andrea Alu' (City University of New York) per il Franco Strazzabosco Award; Leila De Floriani (University of Maryland), per il Mario Gerla Award; Franco Pierno (University of Toronto) per il Rnb4Culture Award e Patrizia Rossi (Jefferson National Lab) per lo INFN Bruno Touschek Award. In supporto dello sforzo di ISSNAF per celebrare i giovani ricercatori Italiani nel nord America piu' promettenti, la famiglia Strazzabosco ha sponsorizzato un libro che raccoglie le testimonianze dei vincitori di tutte le edizioni del premio YI Franco Strazzabosco Award, giunto quest'anno alla sua dodicesima edizione. Il volume intitolato 'Gray Matter Matters' - La materia grigia e' importante - a cura di Francesco Chiamulera per Lubrina Editore, articola attraverso le voci dei vincitori storie personali e professionali rappresentative di nuove generazioni di ricercatori emergenti come leader dei loro settori disciplinari.



