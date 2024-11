'Hegseth finì in indagine su presunta aggressione sessuale'

Pete Hegseth, scelto da Trump come segretario alla Difesa, è stato coinvolto in un'indagine della polizia su una presunta aggressione sessuale avvenuta nel 2017: lo riporta la Cnn. Un portavoce del governo della città di Monterey, California, ha affermato che la polizia aveva indagato su "una presunta aggressione sessuale" che coinvolgeva Hegseth, conduttore di Fox News. La presunta aggressione è avvenuta l'8 ottobre 2017, all'Hyatt Regency Monterey Hotel and Spa ed è stata denunciata quattro giorni dopo. "Il signor Hegseth ha negato con forza ogni accusa", ha affermato il direttore delle comunicazioni di Trump Steven Cheung.



