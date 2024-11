Con nomina Rfk crollate azioni dei produttori di vaccini

Le azioni dei produttori di vaccini sono crollate giovedì, quando il presidente eletto Donald Trump ha nominato come segretario alla Sanità il no vax Robert F. Kennedy Jr. Le azioni di Moderna hanno chiuso in ribasso di oltre il 5%, quelle di Novavax sono scese di oltre il 7% e le azioni di Pfizer hanno perso oltre il 2%. Le azioni di BioNTech, la casa farmaceutica tedesca che ha contribuito a sviluppare un vaccino contro il Covid con Pfizer, ha registrato a fine seduta un calo di oltre il 6%. La casa farmaceutica britannica Gsk, che produce vaccini antinfluenzali e molti altri vaccini, ha chiuso in ribasso di circa il 2%.



