Nyt, incontro Musk-ambasciatore Iran a Onu

Elon Musk, stretto sostenitore del presidente eletto Donald Trump e membro della sua futura amministrazione, ha incontrato lunedì a New York l'ambasciatore iraniano all'Onu in una sessione che due funzionari iraniani hanno descritto come una discussione su come disinnescare le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Lo riferisce il New York Times.

Gli iraniani hanno affermato che l'incontro tra Musk e l'ambasciatore Amir Saeid Iravani è durato più di un'ora e si è tenuto in un luogo segreto, descrivendolo come "positivo" e come una "buona notizia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA