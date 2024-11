Mega multa a Sotheby's dalla procura di Ny per frode fiscale

Sotheby's ha raggiunto un accordo con la procura di New York accettando di pagare più di sei milioni di dollari per chiudere i procedimenti a suo carico per aver aiutato i clienti a non pagare le tasse. Lo riportano i media americani.

Secondo l'ufficio della procuratrice Letitia James la casa d'aste aveva "incoraggiato i clienti a sostenere fraudolentemente che le opere d'arte che avevano acquistato erano destinate alla rivendita". Uno schema che ha permesso "di evitare di pagare le tasse sulla vendita di decine di milioni di dollari di opere d'arte acquistate tra il 2010 e il 2020". Stando ai documenti della procura, che ha avviato le azioni legali nel novembre 2020, "un importante cliente identificato come 'il collezionista' ha acquistato opere d'arte da Sotheby's per un valore di 27 milioni di dollari tra il 2010 e il 2015 utilizzando certificati di rivendita per ottenere l'esenzione fiscale". La casa d'aste "sapeva" che le opere erano destinate alla sua collezione privata e "i dipendenti di Sotheby's hanno persino contribuito a installarle" a casa di questa persona. Non solo la casa d'aste, di proprietà dal 2019 del miliardario franco-israeliano e marocchino Patrick Drahi, ha rilasciato falsi certificati di rivendita "almeno ad altri sette clienti" tra il 2012 e il 2020, dopo aver "suggerito loro di utilizzarli". Oltre alla sanzione pecuniaria, la casa d'aste dovrà attuare "riforme significative" per garantire ltrasparenza "sulle intenzioni finali" dei suoi acquirenti.



