Trump, 'con Biden parlato di Ucraina e Medio Oriente'

La guerra in Ucraina e il Medio Oriente sono stati i temi al centro del colloquio tra Joe Biden e Donald Trump secondo quanto riferito in esclusiva al New York Post dal presidente eletto "Gli ho cbhiesto le sue opinioni e un quadro della situazione e lui me li ha forniti, è stato molto gentile", ha detto. "Eravamo entrambi molto contenti di vederci", ha sostenuto il tycoon parlando con il tabloid e ribadendo che "la transizione sarà liscia". "Il mio team e quello di Biden vanno molto d'accordo, andrà tutto bene", ha spiegato. -quanto allo Studio Ovale, Trump ha detto "è così bello, non vedo l'ora di tornarci".



