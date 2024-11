15 anni all'aviere Usa che diffuse informazioni top secret

Un giudice federale del Massachusetts ha condannato a 15 anni di prigione un membro della Guardia Nazionale Aerea di quello stato per aver pubblicato online delle informazioni segrete di intelligence.

L'aviere Jack Teixeira, che lavorava come specialista in tecnologia informatica presso una base aerea a Cape Cod, ha condiviso il materiale classificato che aveva ottenuto sulla piattaforma di social media Discord. La pubblica accusa, che aveva chiesto per lui 17 anni (11 la difesa), lo ha descritto come uno dei più "prolifici divulgatori" di informazioni classificate sui segreti della difesa nazionale nella storia del paese.



