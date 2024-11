Usa, Trump nomina Homan responsabile del controllo frontiere

Il presidente eletto americano Donald Trump ha annunciato il ritorno dell'intransigente Tom Homan alla guida dell'agenzia responsabile per il controllo delle frontiere e dell'immigrazione, l'Immigration and Customs Enforcement (Ice) degli Stati Uniti.

"Sono lieto di annunciare che l'ex direttore dell'Ice e pilastro del controllo delle frontiere, Tom Homan, entrerà a far parte dell'amministrazione Trump dove sarà responsabile dei confini del nostro Paese ('Lo zar del confine')", ha scritto il tycoon sul suo social network Truth. "Tom lo conosco da molto tempo e non c'è nessuno più bravo di lui nel sorvegliare e controllare i nostri confini", ha aggiunto Trump affermando che Homan sarà responsabile di "tutte le deportazioni di immigrati clandestini nel loro Paese di origine".

Il tycoon ha promesso di lanciare il primo giorno della sua presidenza la più grande operazione di deportazione di immigrati clandestini nella storia degli Stati Uniti. Ha ripetutamente inveito contro gli immigrati irregolari durante la sua campagna, impiegando una retorica violenta su coloro che "avvelenano il sangue" degli Usa.



