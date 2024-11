Uscire nuovamente dall'accordo di Parigi sul clima: è quanto Donald Trump ha promesso in campagna elettorale e che intende fare firmando un ordine esecutivo nel suo primo giorno in carica. Lo scrive il Wall Street Journal citando dirigenti vicini al presidente eletto, secondo cui il provvedimento è già stato messo a punto ed è pronto per la firma. Una mossa confermata alla vigilia dell'apertura della Cop29 di Baku.



