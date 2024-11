Wsj, il Pentagono invierà presto a Kiev 500 missili intercettori

Il Pentagono invierà 500 missili intercettori in Ucraina per i sistemi di difesa aerea a medio raggio Nasams e Patriot: lo scrive il Wall Street Journal (Wsj), che cita una fonte dell'amministrazione Biden, come riportano i media ucraini.

Secondo il giornale, gli Stati Uniti vogliono inviare armi a Kiev prima che il presidente eletto Donald Trump entri in carica. Si prevede che i missili arriveranno presto: ciò dovrebbe soddisfare la necessità di rafforzare la difesa aerea ucraina entro la fine di quest'anno.



