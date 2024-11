Xi a Trump: 'Cina e Usa vadano d'accordo nella nuova era'

Il presidente cinese Xi Jinping si è congratulato con Donald Trump per la rielezione a presidente Usa, auspicando che Pechino e Washington trovino la strada giusta "per andare d'accordo nella nuova era" e per gestire "in modo adeguato le divergenze".

Xi ha sottolineato che "la storia ci mostra che Cina e Stati Uniti possono trarre vantaggi dalla cooperazione e perdere dal confronto". Una relazione sino-americana "stabile, sana e sostenibile è in linea con gli interessi comuni di entrambi i Paesi e con le aspettative della comunità internazionale", ha aggiunto il presidente cinese congratulandosi con Trump per la sua vittoria nel voto Usa.



