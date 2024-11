Rutte, 'con Trump voglio parlare della minaccia nordocoreana'

"In questo incontro parleremo di cosa sta accadendo con la Corea del nord, che assieme alla Cina e alla Russia lavorano assieme contro l'Ucraina. Ma l'aiuto della Corea del nord non è una minaccia solo alla parte europea della Nato, ma anche agli Stati Uniti. Io voglio sedermi al tavolo con Trump per capire come affrontare questa minaccia collettivamente, che è una minaccia all'Alleanza Transatlantica e all'Indo Pacifico". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte tornando a congratularsi con "il grande successo" elettorale di Donald Trump negli Usa.



