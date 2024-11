Primo look di Melania dopo la vittoria, tailleur grigio minimal

Nel suo primo look dopo la vittoria del marito che la riporta nuovamente alla Casa Bianca per altri 4 anni, Melania Trump ha scelto un tailleur grigio molto sobrio ed elegante.

Anche se durante la travagliata corsa alla Casa Bianca del tycoon, Melania ha preferito centellinare le uscite pubbliche, ora che è diventata First lady non ha esitato a essere al suo fianco, mano nella mano mentre entrambi salivano sul palco al convention center di Palm Beach, in Florida. Ha quindi abbinato una gonna midi leggermente scampanata a una giacca in tinta, un modello avvitato e doppiopetto con i bottoni a contrasto in nero e le tasche diagonali e gli immancabili tacchi neri.

La sera prima, alle urne di Palm Beach si è affidata a Dior, indossando un chemisier nero con dei pois bianchi e gli immancabili occhiali neri scuri.



