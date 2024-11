La nipote di Biden annuncia di essere incinta la notte del voto

Naomi, la nipote di Joe Biden, ha annunciato su Instagram la notte delle elezioni di aspettare il suo primo figlio. E' il primo pronipote del presidente e della first lady Jill.

La 30enne ha pubblicato ieri un selfie su Instagram del suo pancione, indossando leggings neri e un adesivo con la scritta "Ho votato", poco dopo la chiusura delle urne a Washington. La foto era intitolata "(we) voted", seguita da una bandiera americana e da un'emoji con una faccia sorridente capovolta. La Casa Bianca non ha ancora risposto alla domanda sulla data prevista del parto. Naomi - figlia di Hunter Biden - ha sposato Peter Neal, 27enne collega avvocato, il 19 novembre 2022 in una cerimonia alla Casa Bianca, la prima per un membro della famiglia presidenziale tenutasi al 1600 di Pennsylvania Avenue dall'era Clinton.



