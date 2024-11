Il procuratore speciale Jack Smith è in trattative con i vertici del Dipartimento di Giustizia su come porre fine ai procedimenti penali contro Donald Trump. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali le trattative dureranno diversi giorni. Smith ha incriminato Trump per l'assalto al Congresso del 6 gennaio e per le carte segreta a Mar-a-Lago.



