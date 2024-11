Usa 2024: Harris e Trump pari in villaggio New Hampshire

La vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump hanno ricevuto tre voti a testa nel piccolo villaggio di Dixville Notch, in New Hampshire, dando il via all'Election Day in uno dei primi luoghi del Paese a comunicare le proprie preferenze presidenziali. Hanno partecipato al voto quattro repubblicani e due elettori non dichiarati, riporta la Cnn. Il villaggio, situato lungo il confine tra Stati Uniti e Canada, ha aperto e chiuso le urne poco dopo la mezzanotte (le 6:00 in Italia), secondo una tradizione che risale al 1960. Alle elezioni del 2020 il villaggio votò per l'attuale presidente Joe Biden.

Dal 1960 tutti gli aventi diritto della dozzina di abitanti di Dixville Notch si riuniscono nella 'Ballot room' del The Balsam resort e votano subito dopo l'apertura del seggio. I voti vengono contati subito e i risultati annunciati immediatamente.

L'esito non anticipa sempre il vincitore. Nel 2016 Dixville Notch preferì Hillary Clinton, ma poi a vincere il collegio elettorale fu Donald Trump. Ma nel 2020 invece ci azzeccò, vinse Joe Biden.



