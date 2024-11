A Valencia sono 89 i dispersi registrati ufficialmente

La Polizia Nazionale e la Guardia Civil, in collaborazione con i medici legali, hanno riferito di 89 casi di persone scomparse per le inondazioni che hanno colpito la provincia di Valencia il 29 ottobre. Lo riporta la Efe citando i dati del Centro Integrazione Dati (Cid). I casi - si precisa - corrispondono esclusivamente a denunce in cui i parenti hanno fornito informazioni e campioni biologici che consentano la successiva identificazione, ha riferito la Corte Superiore di Giustizia della Comunità Valenciana.



