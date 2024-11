I watch party, dove l'elezione diventa un Super Bowl

(di Alessandra Baldini) Sull'orlo di una crisi di nervi per il testa a testa del voto di domani, molti americani non affronteranno in solitudine il cardiopalma di una notte di exit poll e risultati: hanno scommesso su questo pub, ristoranti, librerie e centri culturali che invitano da giorni gli elettori stressati a partecipare ai 'watch party' in cui seguire sui maxischermi l'esito della corsa presidenziale come se fosse il Super Bowl.

New York, la città che non dorme mai, prevede centinaia di eventi di questo tipo, tra musica, cabaret e alcol a fiumi.

Mentre a Washington, dove la politica è lo sport cittadino e dove Kamala Harris si trova con i suoi alla Howard University, le ambasciate offrono party elettorali ai politologi dei think tank e a qualche giornalista. Per tutti gli altri c'è l'imbarazzo della scelta: le filiali della catena di librerie/caffè/ristoranti Busboys and Poets resteranno tutte aperte fino all'annuncio della vittoria, con quella più vicina alla Casa Bianca che ha in programma performance dal vivo del duo folk Emma's Revolution. Birre artigianali e cocktail a prezzo di sconto sono nel pacchetto di BlueJacket, una microbrewery del Navy Yard, mentre da Cucina Morini aiuteranno ad allentare la tensione i Martini a metà prezzo.

Trovarsi come una mosca blu in un mare di rosso (o viceversa) può essere peraltro un'esperienza sgradevole e, in un anno di alta tensione elettorale, anche potenzialmente pericolosa. E' dunque consigliabile prima di uscire di casa leggere tra le righe delle offerte dei locali per evitare di trovarsi male dopo.

Molti watch party sono in realtà targati esplicitamente dem o Gop, in altri casi viene rivelato il tema, ad esempio femminista o Lgbqt. A Washington, con Donald Trump arroccato a Mar-a-Lago, i repubblicani della capitale si ritroveranno da Dirty Water, un classico bar sport: in caso di vittoria dell'ex presidente, i clienti sono stati avvertiti che finiranno sotto "una doccia di champagne".



