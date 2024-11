Epstein shock, 'Trump amava fare sesso con le mogli amici'

"L'unica cosa che mi piace davvero fare è s...re le mogli dei miei migliori amici. E' semplicemente la cosa più bella". Lo avrebbe confessato Donald Trump a Jeffrey Epstein secondo le registrazioni di un'intervista data nel 2017 dal finanziere morto suicida in carcere nel 2019 dopo essere stato condannato per traffico sessuale, violenze e altri atti orribili perpetrati negli anni.

Gli audio sono stati pubblicati nell'ambito della serie di podcast 'Fire and Fury' da Michael Wolff, autore di tre libri sul primo mandato di Trump e sulla sua candidatura al secondo nel 2020, e da James Truman, ex giornalista di New Musical Express.



