EEUU: Aldea de New Hampshire, primera en dar resultados

El pequeño pueblo de Dixville Notch, en New Hampshire, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, será el primero en anunciar los resultados de las elecciones estadounidenses.

Siguiendo una tradición que comenzó en 1960, todos los votantes elegibles de la docena de habitantes se reúnen en la "sala de votación" del complejo The Balsam y depositan su papeleta inmediatamente después de la apertura del colegio electoral a medianoche, hora local.

Los votos se cuentan inmediatamente y los resultados se anuncian inmediatamente. El resultado no siempre anticipa al ganador. En 2016, Dixville Notch prefirió a Hillary Clinton, pero luego Donald Trump ganó el colegio electoral. Pero en 2020 acertó: ganó Joe Biden.



