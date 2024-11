Capo vescovi Usa, impossibili brogli, non ci siano disordini

I vescovi degli Stati Uniti auspicano che non ci siano disordini dopo il risultato elettorale, come avvenuto alla fine della scorsa tornata. "Il rischio" di disordini "c'è sempre, ciò che è già successo è stata un'esperienza orribile e speriamo che non succeda di nuovo.

Bisogna rispettare la Costituzione e il sistema elettorale. Che ci sia una truffa elettorale di queste dimensioni è quasi impossibile oggigiorno, speriamo che la gente ragioni un po'".

Lo ha detto mons. Timothy Broglio, presidente dei vescovi degli Stati Uniti, in una intervista a Tgcom24 e Tg5.

Monsignor Broglio parla anche delle armi molto diffuse negli Stati Uniti: "Allo stato attuale si possono comprare armi con grande facilità, serve trovare una soluzione".

Alla domanda se percepisca, lui che è anche Ordinario militare, il rischio di una terza guerra mondiale, monsignor Broglio ha risposto: "Sì, lo percepisco. E vedo anche che i militari si preparano per un conflitto più grande. È vero che devono essere sempre preparati, ma non ci sono segnali positivi".



