Malia non vuole chiamarsi Obama come regista, si firma Ann

La figlia maggiore di Barack e Michelle Obama non vuole usare il suo vero cognome nel lavoro di regista, e si firma come Malia Ann (usando il suo primo e secondo nome). L'ex presidente Usa, che ha recentemente parlato del rapporto con le sue figlie, Sasha e Malia, e sulle loro forti personalità, racconta di averle detto: "Ma lo sai che lo sanno chi sei?". Al che lei gli ha spiegato che, almeno inizialmente, vorrebbe che quando la gente legge il nome Malia Ann, non abbia l'immediata connessione con i famosi genitori. La 26enne ha debuttato con il cortometraggio 'The Heart' al Sundance Film Festival di quest'anno, lo scorso gennaio.



