I Dodgers tornano a Los Angeles, in centomila a festeggiarli

Los Angeles celebra i campioni del baseball. Centomila fan dei Dodgers si sono riversati per le strade di Downtown per festeggiare la squadra, di ritorno da New York, dopo la vittoria contro gli Yankees nella finale del campionato. Un fiume bianco-blu di persone di ogni età procede lento sotto una pioggia di coriandoli, attorno al pullman di due piani da cui si affacciano i giocatori, con mogli, madri e bambini.

La sfilata è partita di fronte al municipio e continuerà fin sotto al Dodger Stadium, dove si terrà un evento speciale solo per invitati. Con fuochi d'artificio e caroselli, la gioia dei tifosi è esplosa subito dopo la vittoria di mercoledì in trasferta: era dal 1981 che la squadra di Los Angeles non vinceva in finale contro gli eterni rivali di New York. Ed era dal 1988 che i fan non potevano festeggiare per strada: a causa della pandemia, non c'è stata la parata per le World Series vinte nel 2020. Nella notte si sono verificati alcuni atti di vandalismo, ma "ci aspettiamo un evento sicuro e adatto alle famiglie oggi", ha detto il comandante della polizia Steve Lurie.



