Trump evoca un segreto con Johnson, dem temono un complotto

Aleggia un segreto sulle prossime elezioni, che preoccupa i dem. E' quello evocato da Donald Trump sul palco del Madison Square Garden con lo speaker della Camera Mile Johnson. "Penso che con il nostro piccolo segreto faremo davvero bene con la Camera, giusto? Il nostro piccolo segreto sta avendo un grande impatto. Lui e io abbiamo un piccolo segreto: vi diremo qual è quando la corsa sarà finita", ha detto l'ex presidente.

I dem, scrive il New York Times, temono il peggi: uno scenario in cui Johnson, che ha lavorato con Trump per minare i risultati delle elezioni del 2020, sarebbe di nuovo in combutta con il tycoon per rubare le elezioni e impedire la certificazione dei risultati il ;;6 gennaio 2025, qualora vincesse la vicepresidente Kamala Harris. In una dichiarazione rilasciata al New York Times, Johnson non ha fatto nulla per fugare tali timori. Invece è sembrato confermare che c'è, in effetti, un "piccolo segreto" e che ha intenzione di mantenerlo tale.



