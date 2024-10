Arcivescovo Porto Rico, Trump ripudi le offese ai portoricani

L'arcivescovo di San Juan, Porto Rico, chiede a Donald Trump di ripudiare i commenti volgari del comico Tony Hinchcliffe sui portoricani durante il suo comizio al Madison Square Garden. "Mi piace una bella battuta", ha scritto l'arcivescovo Roberto O. González Nieves in una lettera al tycoon pubblicata sulla sua pagina Facebook.

"Tuttavia - avvisa - l'umorismo ha i suoi limiti. Non dovrebbe insultare o denigrare la dignità e la sacralità delle persone.

Le osservazioni di Hinchcliffe non provocano solo risate sinistre, ma anche odio. Questo genere di osservazioni non ha posto in una società fondata su 'libertà e giustizia per tutti'.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA