Trump attacca, 'Harris ha distrutto il Paese'

Kamala Harris ha "distrutto il Paese": "ha orchestrato il maggiore tradimento della storia americana, ha importato criminali dalle prigioni di tutto il mondo, dal Venezuela al Congo". Lo ha detto Donald Trump durante un comizio al Madison Square Garden di New York, di fronte a una folla di sostenitori. "Con me l'invasione dei migranti finirà", ha aggiunto.

Kamala Harris è un'"incompetente che ci porterà alla terza guerra mondiale", ha aggiunto, definendosi "l'unico presidente in anni che non ha iniziato una guerra".

"Siamo un Paese occupato" dai migranti - ha proseguito: fra nove giorni l'Election Day del 5 novembre sarà il "nostro giorno della liberazione. Lancerò il più ambizioso piano di espulsioni della storia".

"Sono contento di tornare nella città che amo - ha detto ancora, promettendo di mettere fine all'inflazione e far "tornare il sogno americano". "Siamo in testa in tutti gli Stati in bilico e fra nove giorni conquisteremo la Casa Bianca", ha messo in evidenza Trump. "Taglierò le tasse: non le avremo sulle mance né sugli straordinari. Raggiungeremo l'indipendenza energetica. E metterò fine al green new deal così il prezzo delle vostre bollette energetiche si dimezzerà in un anno", ha concluso.



