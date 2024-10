Hillary Clinton, 'Trump più folle e pericoloso del 2016'

Trump è più folle e pericoloso del 2016. Hillary Clinton è perentoria nell'esprimere la sua preoccupazione per l'esito delle prossime elezioni presidenziali. L'ex segretario di Stato nonché ex candidata democratica alla presidenza è stata ospite del programma, 'The Source' in onda su Cnn. La Clinton ha sottolineato che l'instabilità e il pericolo che rappresenta il candidato repubblicano alla presidenza è ben presente in quelli che sono dei discorsi senza senso durante i suoi comizi elettorali.

Discutendo invece del messaggio di Kamala Harris per la sua campagna per la Casa Bianca, la Clinton ha detto, "Credo che stia portando avanti la sua campagna in base alle lezioni apprese durante gli ultimi otto anni. Innanzitutto quanto incredibilmente pericolo sia Donald Trump. Ciò non era così chiaro come avrebbe dovuto essere nel 2016. Ora invece lo è".

In merito a ciò che la Harris dovrebbe evitare per ripetere il risultato del 2016, Hillary non ha potuto fare a meno di ricordare l'indagine federale aperta pochi giorni prima delle elezioni dall'allora capo dell'Fbi, James Comey. "Ebbene - sottolinea - non credo che lei abbia Jim Comey ad aspettarla per metterla in ginocchio. E' una buona cosa e sono grata per questo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA