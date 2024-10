Scontro su Harris al Los Angeles Times, lascia l'editorialista

Il Los Angeles Times perde un altro pezzo della redazione nell'ennesimo scontro con il proprietario. Mercoledì ha lasciato la direttrice degli editoriali, dopo che l'imprenditore miliardario che ha comprato il giornale nel 2008 ha impedito che la testata facesse un endorsement per la candidata dem Kamala Harris.

"Voglio chiarire che non accetto che si resti in silenzio. In tempi pericolosi, le persone oneste devono farsi sentire. Questo è il mio modo di farlo", ha detto alla Columbia Journalism Review Mariel Garza, la quale ha spiegato che il comitato editoriale aveva in programma di schierarsi con Harris, ma che Patrick Soon-Shiong - tycoon sudafricano-americano di origine cinese - ha imposto che il giornale non prendesse le parti di nessuno dei candidati alla presidenza. La testata, principale quotidiano di una città apertamente progressista, ha appoggiato il candidato democratico in ogni elezione presidenziale dal 2008. Anche in vista del 5 novembre di quest'anno ha pubblicato una lista di endorsement per le elezioni del procuratore distrettuale, di rappresentanti dello stato, del comune e della contea.

Il Los Angeles Times non attraversa il suo miglior momento.

Quest'ultimo dissidio tra la redazione e il magnate del biotech prestato all'editoria arriva dopo le dimissioni del direttore a gennaio e all'annuncio di nuovi licenziamenti tra i lavoratori.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA