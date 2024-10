Gli Usa confermano la presenza di truppe nordcoreane in Russia

Gli Usa confermano per la prima volta la presenze di truppe nordcoreane in Russia. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha affermato che "ci sono prove della presenza di truppe della Corea del Nord in Russia. Cosa stanno facendo esattamente lì? Queste sono cose che dobbiamo ancora scoprire". Proprio oggi Seul ha denunciato che 3.000 militari di Pyongyang sono già in Russia, con la previsione di 10.000 entro dicembre, ma finora né Washington né la Nato si erano sbilanciati. La vicenda solleva preoccupazioni circa l'escalation delle tensioni e il rischio di un conflitto più ampio in Ucraina che coinvolga attivamente un Paese terzo.





