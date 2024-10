Ny:riapre il Vessel a Hudson Yards con nuove misure di sicurezza

The Vessel riapre il 28 ottobre.

Lo ha confermato Related Companies, la società che lo ha finanziato. L'attrazione a forma di nido d'ape all'interno di Hudson Yards sull'estremo versante ovest di Manhattan era chiusa dal 2021 a causa di una serie di suicidi. Da lunedì sarà di nuovo accessibile al pubblico ma con nuove misure di sicurezza.

In particolare sono state installate barriere con reti metalliche lungo parte dei 16 piani della struttura, l'ultimo piano al momento resta chiuso.

Con le sue 154 rampe di scale e circa 2500 gradini, The Vessel è stata inaugurato nel 2019. E' stato costruito con materiale prodotto in Italia, a Monfalcone, e trasportati negli Stati Uniti. E' costato circa 200 milioni. Nel gennaio del 2021, a causa di una serie di suicidi, l'attrazione fu chiusa per alcuni mesi. Riaprì a maggio dello stesso anno per essere chiusa indefinitamente a luglio dopo che un adolescente si lanciò nel vuoto sotto gli occhi dei genitori.



