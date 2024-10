Sparatoria dopo una partita di football in Mississippi, 3 morti

Tre persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite nel Mississippi centrale quando almeno due persone hanno sparato a un gruppo di 200-300 persone circa che stavano festeggiando la vittoria di una squadra di football del liceo in un percorso all'aperto, diverse ore dopo la fine della partita: lo riferiscono le autorità. Due delle vittime avevano 19 anni, la terza 25. I feriti sono stati trasportati in elicottero negli ospedali locali.

La sparatoria di massa vicino alla comunità di Lexington, un centinaio di km a nord di Jackson, è stata preceduta da una rissa tra alcuni degli uomini presenti alla festa, ma gli agenti non hanno ancora scoperto cosa abbia scatenato la lite, ha detto lo sceriffo della contea di Holmes Willie March. "È stato un caos, appena e' iniziata la sparatoria la gente ha iniziato a correre", ha riferito lo sceriffo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA