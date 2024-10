Trump chiese a Big Oil 1 miliardo, finora ha ottenuto 14 milioni

In aprile Donald Trump aveva chiesto a Big Oil di raccogliere un miliardo di dollari per la sua campagna promettendo in cambio interventi a favore del settore, anche riducendo alcune norme ambientali, ma al 31 agosto di quest'anno ha incassato 'solo' 14,1 milioni di dollari. Lo scrive il Guardian, sottolineando comunque che si tratta di una somma superiore a quella raccolta nel 2016 e nel 2020. Il tycoon aveva rivolto la sua richiesta ad oltre 20 dirigenti riuniti nella sua residenza di Mar-a-Lago, da Chevron a Exxon e Occidental



