Obama, 'Kamala ha lottato tutta la vita per chi ha bisogno'

Kamala Harris "ha passato la vita a lottare per le persone che hanno bisogno di una voce e di una chance e continuerà a lottare per te". Lo dice Barack Obama in un nuovo video per la candidata democratica alla Casa Bianca.

"Questo è il tipo di persona per cui sono orgoglioso di votare ed è il tipo di presidente di cui abbiamo bisogno", ha aggiunto l'ex presidente intervistato dall'attrice Eva Longoria definendo Donald Trump "uno che pensa solo a se stesso".



