New York vuole cambiare il volto di Fifth Avenue

Una Fifth Avenue "amica dei pedoni" potrebbe presto vedere la luce: salvo colpi di scena, nel 2028 potrebbero prendere il via i lavori di un nuovo progetto da 350 milioni di dollari per allargare i marciapiedi della strada dello shopping di New York riportandola a com'era all'inizio del Novecento quando erano i passanti e non le auto a fare da padroni.

Circa 5.400 pedoni all'ora passano per gli isolati più centrali di Fifth Avenue nell'ora di punta pomeridiana. I marciapiedi, che attualmente occupano un totale di 14 metri - meno cioè della metà dei 30 metri della strada - verrebbero allargati a oltre venti, lasciando spazio a tre corsie per autobus e auto, una delle quali riservata esclusivamente ai mezzi del servizio pubblico. L'idea di riferimento del piano presentato oggi sono altri iconici boulevard dello shopping come gli Champs-Élysées a Parigi, Calle Serrano a Madrid o Bond Street a Londra.

Il piano di rinnovo interesserà venti isolati tra Central Park e Bryant Park. E' stato messo a punto in meno di due anni da una commissione di funzionari comunali, esponenti del business e difensori del verde. .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA