Evento di Trump a Ny, quasi un milione per il biglietto vip

Donald Trump farà campagna elettorale e una raccolta fondi nella sua città, New York promettendo una "serata speciale" al Madison Square Garden. Il candidato repubblicano alla presidenza sarà nell'arena più famosa al mondo il 27 ottobre e la cifra richiesta per un biglietto Vip è di quasi un milione di dollari, 924.600 per l'esattezza. Lo riporta Newsweek citando un post su X del giornalista del New York Times, Teddy Schleifer.

Sempre secondo quanto scrive Newsweek, la decisione del magnate di organizzare un comizio a New York, dove ha vissuto fino al 2019 prima di trasferirsi in Florida, è una mossa curiosa alla luce dei sondaggi più recenti. Una rilevazione del 14 ottobre di FiveThirtyEight ha rivelato, infatti, che Kamala Harris ha il 53,8 % dei voti nella metropoli contro un 39,9% di Trump. Negli ultimi anni, inoltre, nella Grande Mela ci sono state numerose proteste anti-Trump senza contare che è anche la città dove si è svolto il processo che lo scorso maggio lo ha giudicato colpevole di 34 capi d'imputazione per il caso Stormy Daniels. Nonostante i numeri il tycoon resta fiducioso e durante un suo comizio in Pennsylvania ha detto, "Abbiamo appena affittato il Madison Square Garden, non è stato fatto da decenni. Ce la faremo... New York non può andare peggio di così come è ora".



