Gemellaggio Genova-New York in ricordo dell'emigrazione italiana

Una collaborazione culturale internazionale dalla Lanterna di Genova alla Statua della Libertà di New York all'insegna della storia dell'emigrazione italo-americana è stata siglata dal Galata Museo del Mare di Genova e dal Museo nazionale delle emigrazioni italiane con il Museo dell'immigrazione di Ellis Island. Tra XIX e XX secolo la Lanterna di Genova fu l'ultima luce vista dai milioni di emigranti italiani diretti negli Stati Uniti prima di quella di Ellis Island.

L'intesa porterà alla realizzazione alla fine del 2026 presso l'Ellis Island Museum della mostra 'Between two Worlds', che valorizzerà il significato della storia e dell'impatto dell'emigrazione italiana tra Stati Uniti e Italia. Attraverso gallerie fotografiche verranno celebrati gli uomini e le donne italiane che emigrarono negli Stati Uniti tra il 1892 e la Seconda Guerra Mondiale, in modo che sia possibile, per i visitatori di Ellis Island, comprendere al meglio perché è iniziata l'emigrazione italiana, come è avvenuta e come si sviluppata.

Promotori del gemellaggio il direttore dei Musei del Mare e delle Migrazioni di Genova Pierangelo Campodonico, il presidente della Fondazione MEI Paolo Masini e il deputy superintendent rappresentante del Museo dell'immigrazione di Ellis Island Cherie Butler.

L'accordo prevede la realizzazione di diversi progetti congiunti che andranno ad arricchire l'esperienza e la formazione del personale di entrambi i musei attraverso lo scambio di conoscenze manageriali, tecniche e professionali, informazioni, dati e tecnologia. La condivisione e promozione di ricerche, mostre e progetti volti a valorizzare le storie delle emigrazioni italiane con il coinvolgimento di altri musei italiani dedicati alle migrazioni che già collaborano con il MEI.

La futura cooperazione sarà guidata da un piano d'azione biennale e da piani di progetti tematici individuali che verranno sottoscritti da entrambi i musei. Un'intesa non solo per favorire collaborazioni tra i principali musei dell'emigrazione di Stati Uniti e Italia, ma anche per avviare future sinergie tra simboli iconici quali la Lanterna di Genova e la Statua della Libertà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA