La Russia ha protestato ufficialmente con Tokyo per manovre militari congiunte di forze giapponesi e Usa in programma tra alcune settimane "nelle vicinanze dei confini della Federazione russa" e ha avvertito che adotterà "adeguate contromisure". E' quanto si legge in un comunicato del ministero degli Esteri.



