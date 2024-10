Nyt, Letitia James e Andrew Cuomo possibili candidati sindaco Ny

Letitia James e Andrew Cuomo tra i possibili candidati a sindaco di New York. Ad un anno dalle elezioni amministrative nella Grande Mela e con lo spettro di un voto anticipato a causa delle incriminazioni contro il primo cittadino in carica Eric Adams, il New York Times comincia a fare ipotesi sui nomi che potrebbero contendersi la poltrona.

Citando alcune fonti, il quotidiano newyorkese scrive che l'attorney general dello stato sta valutando la corsa. Tuttavia la possibilità di diventare il primo sindaco donna di New York potrebbe essere una strada in salita se anche l'ex governatore dello stato decidesse di candidarsi. Per Cuomo, costretto alle dimissioni nel 2021 a causa di accuse per molestie sessuali, la poltrona di sindaco potrebbe rappresentare un ritorno nella scena politica. Entrambi sono democratici e l'arena del partito dell'asinello potrebbe rivelarsi affollata alle primarie se restera' in corsa anche Adams. James ha raggiunto il massimo della notorieta' incriminando con successo Donald Trump per le frodi della holding di famiglia, dopo aver indagato anche lo stesso Cuomo nella vicenda delle molestie.

Primo sindaco ad essere incriminato nella storia recente di New York, Adams ha ribadito con fermezza che non intende dimettersi e che si ricandiderà per un secondo mandato. Ma i numeri non sono a suo favore: secondo un recente sondaggio di Marist Poll, il 69% dei newyorkesi vuole le sue dimissioni. E' stato incriminato il mese scorso nell'ambito di un'inchiesta della procura federale di Manhattan per corruzione. Lui si è dichiarato innocente.



