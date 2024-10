L'uragano Milton si abbatte sulla Florida, almeno 4 morti

L'uragano Milton ha causato almeno 4 morti in Florida. Lo rendono noto le autorità locali. L'uragano nella notte ha toccato terra in Florida scendendo di potenza a categoria 2, per poi essere declassato ulteriormente a categoria 1, la più bassa, con venti fino a 136 km orari. Lo ha reso noto il Centro nazionale uragani statunitense, come riporta Nbc News.

Quasi tre milioni di utenti sono rimasti senza corrente nello Stato americano, dove a essere più colpite sono state le contee costiere: lo riferisce il sito PowerOutage.us, come riporta Nbc News. Ciò significa che più di un quarto delle connessioni energetiche monitorate dal sito sono attualmente fuori uso, commenta l'emittente tv statunitense. Tra le aree più colpite ci sono le contee costiere, tra cui Pinellas, Hillsborough, Manatee e Sarasota, nonché la contea interna di Hardee, dove quasi tutti le 9.600 utenze monitorate sono fuori uso. Le autorità hanno avvertito che i blackout potrebbero durare settimane.

Milton ha causato almeno 19 tornado in Florida. Lo ha detto il governatore Ron DeSantis. "Numerose contee hanno riportato danni dai tornado", ha spiegato.

