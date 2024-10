'Diverse vittime in Florida a causa dell'uragano Milton'

"Diverse" persone sono morte ieri in Florida a causa dell'uragano Milton: lo riporta la Nbc senza fornire il numero delle vittime.

Lo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, ha confermato che ci sono state "diverse vittime" nella contea, come ha riferito l'emittente Wptv, affiliata della Nbc. Pearson ha detto che le vittime si trovavano nello Spanish Lakes Country Club, una comunità per anziani vicino a Fort Pierce, sulla costa orientale dello Stato.



