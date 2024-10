Meteorologo Usa in lacrime, 'uragano incredibile, è orribile'

In una trasmissione particolarmente toccante della NBC 6, un noto meteorologo della rete si è emozionato fino alle lacrime mentre tentava di descrivere l'enormità dell'uragano Milton e il terrificante contesto in cui si è creato.

In una clip ampiamente condivisa sui social media, lo si vede mentre spiega che si tratta di un "uragano incredibile, incredibile, incredibile". La sua voce - riporta Sky News - si incrina mentre descrive nel dettaglio alcuni dei dati meteorologici associati alla tempesta.

"Mi scuso", dice agli spettatori mentre cerca di ricomporsi: "È semplicemente orribile. I mari sono incredibilmente, incredibilmente caldi. Sai cosa lo sta causando, non ho bisogno di dirtelo: il riscaldamento globale, il cambiamento climatico, che sta portando a questo e sta diventando una minaccia crescente", spiega con la voce rotta.



