Milton potrebbe essere l'uragano peggiore a toccare la Florida in 100 anni. Lo ha detto Joe Biden, chiedendo a tutti coloro che sono sotto ordine di evacuazione di lasciare le loro abitazioni. "Ho dato disposizione di fare tutto il suo possibile" per l'uragano Milton, che rischia di essere "catastrofico", ha detto Biden sottolineando che c'è la possibilità che Milton tocchi terra e lasci la Florida come uragano, senza allentare la sua forza.





