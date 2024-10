Usa: aereo Frontier atterra e pneumatici vanno in fiamme

Un'atterraggio "duro" di un aereo della Frontier Airlines fa prendere fuoco ai pneumatici. E' successo all'aeroporto di Las Vegas, in Nevada, per un volo proveniente da San Diego, in California. Secondo quanto riferiscono i media Usa, le gomme hanno preso fuoco a causa del forte impatto con la pista.

Una dichiarazione su X della compagnia aerea afferma che i piloti hanno notato del fumo dalla cabina di pilotaggio e hanno dichiarato un'emergenza. "L'aereo - hanno spiegato le autorità a Cnn - ha fatto un atterraggio duro e i pneumatici sono scoppiati". Il network americano ha ottenuto un video dove si vedono le fiamme sotto il velivolo e una scia di fumo dopo l'atterraggio. I 190 passeggeri a bordo e sette membri dell'equipaggio sono tutti illesi.

L'ente volo degli Stati Uniti ha avviato un'indagine.



