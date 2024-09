Almeno 320.000 famiglie sono rimaste senza corrente in Florida a causa dell'arrivo dell'uragano Helene. Il Sunshine State non è il solo colpito dal fenomeno di categoria 4, secondo il PowerOutage.us oltre 12.500 abitazioni sono al buio in Georgia e altre 15.500 residenti stanno subendo interruzioni della corrente in North Carolina.

Problemi anche in South Caroline con oltre 2.200 famiglie colpite da blackout intermittenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA