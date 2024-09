In Oklahoma eseguita la terza condanna a morte nel 2024

La mano del boia è entrata in azione per la terza volta dall'inizio dell'anno in Oklahoma.

Secondo quanto riferiscono i media Usa, Emmanuel Littlejohn, 52 anni, è stato giustiziato con un'iniezione letale dopo essere stato condannato per il suo ruolo nell'uccisione del proprietario di un minimarket durante una rapina nel 1992. A nulla è valsa la raccomandazione di clemenza da parte della commissione per la libertà condizionata al governatore Kevin Stitt.

In sei anni da governatore, Stitt, un repubblicano, ha concesso la clemenza solo una volta. Con l'ultima condanna a morte è salito a 14 il numero delle persone giustiziate sotto la sua amministrazione. Intanto un altro stato, l'Alabama, è pronto a mandare a morte un detenuto, Alan Eugene Miller. Sarebbe la seconda volta utilizzando l'azoto. In caso di esecuzione della condanna, per la prima volta da oltre un ventennio, cinque detenuti saranno stati mandati a morte in una settimana in Usa. La prima esecuzione lo scorso venerdì in sud Carolina, martedì è stata la volta del Missouri e del Texas, oggi l'Oklahoma e stasera potrebbe aggiungersi l'Alabama.



