Austin,rischio guerra totale devastante per Israele-Libano

Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha evocato il rischio di una "guerra totale che potrebbe essere devastante per Israele e Libano" ma ha detto che una soluzione diplomatica "è ancora possibile" e che la diplomazia è "il modo più rapido e migliore" per Israele di raggiungere il suo obiettivo di riportare i cittadini nelle loro case nel nord.

Rispondendo ad una domanda su potenziali linee rosse per il supporto degli Usa a Israele, Austin ha detto che gli Stati Uniti non cambieranno il loro impegno ad aiutare il loro alleato a proteggere se stesso e il suo territorio sovrano.

Un cessate il fuoco in Libano potrebbe permettere di concludere una tregua a Gaza, ha inoltre affermato il capo del Pentagono.



