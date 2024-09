Alabama verso la seconda esecuzione con l'azoto

L'Alabama si appresta ad eseguire la seconda esecuzione capitale usando l'azoto. Alan Eugene Miller, 59 anni, condannato nel 2000 per aver ucciso tre colleghi sul posto di lavoro, sarà asfissiato in serata (nella notte italiana) attraverso una maschera che gli farà respirare il gas inerte privandolo dell'ossigeno.

Per il detenuto si tratta del secondo tentativo di esecuzione della condanna a morte. Nel 2022 fallì la procedura per iniezione letale. La prima esecuzione con l'azoto in Alabama è avvenuta all'inizio dell'anno, per Kenneth Eugene Smith di 59 anni. Fu anche la prima volta che tale metodo controverso veniva usato negli Stati Uniti per una condanna a morte da quando è stata introdotta l'iniezione letale nel 1982.



