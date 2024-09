'Storia di un soldato', inaugurata una nuova statua a Washington

Storia di un 'doughboy' (soprannome per i soldati americani che combatterono durate la Prima Guerra Mondiale, ndr), dal momento in cui lascia casa, passando per gli orrori della guerra, fino al ritorno in patria.

E' 'A Soldier's Journey', la nuova scultura in bronzo situata all'interno del 'World War I Memorial' a Washington, nelle vicinanze della Casa Bianca.

Si tratta di un'opera da 25 tonnellate, lunga oltre 18 metri, realizzata dallo scultore Sabin Howard che ha vissuto anche in Italia. L'artista ha definito la sua scultura come un 'film nel bronzo' che ha l'obiettivo di commemorare i 4,7 milioni di militari americani al servizio della patria durante il primo conflitto mondiale.



