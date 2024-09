Los Angeles celebra lo sport italiano in vista delle Olimpiadi

"Mancano 1.393 giorni": il fiorentino Niccolò Campriani, medaglia d'oro nel tiro a segno a Londra 2012, ingegnere sportivo e direttore sportivo del comitato che organizza le prossime Olimpiadi a Los Angeles, tiene il conto dei giorni che separano dall'inizio dei Giochi, il 14 luglio del 2028. Unico italiano nel comitato, è appena tornato da una riunione conclusiva a Parigi ma da anni è già al lavoro per le terze olimpiadi (prime Para Olimpiadi) che si celebrano nella mecca del cinema.

"Abbiamo ammesso diverse nuove discipline. Cerchiamo di offrire una vetrina ad alcuni sport squisitamente americani come baseball, softball, flag football, ma anche di introdurre uno sport come il cricket che è molto diffuso in altre parti del mondo", dice Campriani a un evento organizzato dalla triade di istituzioni italiane in città: Consolato, Istituto di cultura e Istituto per il commercio estero.

L'occasione è la prima giornata dello sport italiano nel mondo, "un'iniziativa promossa dal ministero degli Esteri per celebrare gli atleti e i valori dell'inclusività, dello spirito di squadra e della competizione leale", dichiara la console generale Raffaella Valentini, che sottolinea come lo sport sia "uno strumento di diplomazia e di promozione: l'industria sportiva italiana vale oltre 24 miliardi di dollari, quasi il 2% del Pil. Le esportazioni sono aumentate dell'11,5% negli ultimi cinque anni e gli Stati Uniti sono il primo mercato fuori dall'Unione Europea".

La conferenza, moderata dalla giornalista Veronica Maffei, si è tenuta nella sede locale di Technogym, l'azienda romagnola che da 20 anni fornisce macchinari alle Olimpiadi: "Quelle di Parigi sono state le nostre none Olimpiadi - dice Enrico Maso, vicepresidente dell'azienda per gli Stati Uniti- abbiamo dato più di mille macchine per allenare i 15 mila atleti venuti da tutto il mondo. Lo stesso faremo tra quattro anni". Presenti anche Alessandro Campagna, allenatore della nazionale di pallanuoto maschile che sta "allenando il Settebello per l'oro", e Michael Nurok, co-presidente del reparto di anestesia del Cedars-Sinai, che ha annunciato che sarà questo ospedale a fornire assistenza medica agli atleti di LA28.



