Trump, probabilmente vedrò Zelensky la prossima settimana

Il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump ha detto che "probabilmente" incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sarà negli Stati Uniti la prossima settimana per parlare a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla guerra in Ucraina. Lo riporta il Guardian.

"Probabilmente sì", ha detto Trump in risposta alla domanda di un giornalista se incontrerà il leader ucraino, senza dare ulteriori dettagli. Zelensky ha detto ad agosto che voleva presentare un piano di pace a Joe Biden, Kamala Harris e a Trump.



